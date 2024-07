Mislukte aanslag met handgranaat in Spijkenisse zorgt voor flinke schade

In de nacht van zondag op maandag is een mislukte aanslag met een handgranaat gepleegd bij een woning aan de Vlinderveen in Spijkenisse. Het lijkt erop dat de dader de handgranaat door een raam op de eerste verdieping naar binnen wilde gooien. Dat mislukte, dus het explosief viel op straat en ontplofte daar. De knal zorgde voor aanzienlijke schade in de buurt, maar niemand raakte gewond.

Opvallend is dat dit niet de eerste keer is dat deze woning doelwit is van een aanval met een handgranaat. Op 4 juli en 7 juli werden er al twee handgranaten voor hetzelfde huis aangetroffen, die toen niet afgingen. Het huis was als gevolg van deze eerdere incidenten bestuursrechtelijk gesloten.

Dader vlucht

Een alerte buurtbewoner zag na de explosie een verdachte 'met een skimuts op' hard wegrennen en in een auto stappen. "De auto reed met hoge snelheid weg uit de wijk", vertelt een ooggetuige aan een correspondent ter plaatse.

De politie trof de pin van de handgranaat op straat aan. Ook werd er een kapotte ruit op de eerste verdieping van de woning gevonden, wat erop duidt dat er mogelijk eerst met een steen een raam is ingeslagen voordat de handgranaat werd gegooid.

Mobiele camera

Na de eerdere incidenten eerder deze maand had de politie een mobiele camera voor de deur van de woning geplaatst. Verwacht wordt dat deze camera waardevolle beelden heeft opgenomen, die kunnen bijdragen aan het opsporen van de dader(s).