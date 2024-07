Drama voor twee speelhallen Spijkenisse: enorme brand vlak voor zomervakantie

Bij twee speelhallen in Spijkenisse is maandagavond een grote brand uitgebroken. Dat meldt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Vermoedelijk is de brand buiten ontstaan en is het vuur vervolgens overgeslagen naar het pand, waar de trampolinespeeltuin en het klimparadijs zijn gevestigd.

De brand brak rond 22.30 uur uit bij het gebouw aan de Einsteinweg. Er werd al snel opgeschaald omdat er explosiegevaar dreigde vanwege het isolatiemateriaal in het dak. Daarom werd besloten de brandweerlieden uit het pand te halen en de brand buitenaf te blussen.

Rond 01.00 uur was de brand onder controle. Het is nog niet bekend wat de schade precies is. Ook de oorzaak wordt nog onderzocht.

Zomervakantie

Monkey Town laat weten gewoon open te zijn en niet getroffen te zijn door de brand. Wel moeten bezoekers gebruik maken van een alternatieve ingang.