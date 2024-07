Meerdere woningen ontruimd na vondst mogelijke handgranaat Spijkenisse

Meerdere woningen zijn donderdagochtend ontruimd na de vondst van een mogelijke handgranaat in een straat in Spijkenisse. De hulpdiensten werden rond 03.40 uur op de hoogte gesteld van een mogelijk explosief op de Vlinderveen. Het object lag op straat voor een paar woningen. Dit meldt de politie via hun officiële account op X.

"Er zijn zeven woningen ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum in de buurt", vertelt een woordvoerder van de politie. De EOD is inmiddels ter plaatse gekomen. "Zij doen onderzoek en zullen de granaat opruimen."

Het explosief is verderop tot ontploffing gebracht door de EOD.

Er wordt dringend opgeroepen aan getuigen om zich te melden. Heeft u iets gezien of gehoord dat mogelijk verband houdt met deze vondst, neem dan contact op met de politie. Er is nog niemand aangehouden.