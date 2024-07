Voor de tweede keer handgranaat aangetroffen in straat Spijkenisse

Opnieuw is er binnen één week tijd een niet-ontplofte handgranaat gevonden op de Vlinderveen in Spijkenisse in de provincie Zuid-Holland, meldt de politie. Het explosief werd ontdekt rond 01.30 uur in de nacht van zaterdag op zondag, nadat er een melding was binnengekomen over een ingegooide ruit, die veroorzaakt bleek te zijn door een handgranaat die niet afging.

Tijdens het politieonderzoek werden omwonenden geëvacueerd en elders opgevangen vanwege hun veiligheid. Rond 05.30 uur konden zij terugkeren naar huis. De politie roept getuigen op zich te melden. Het huis was al geruime tijd niet bewoond omdat het door de gemeente was gesloten.

Op 4 juli werd ook al een handgranaat aangetroffen op hetzelfde adres aan de Vlinderveen. Die dag werd het explosief gecontroleerd tot ontploffing gebracht in een park, waarbij omwonenden ook tijdelijk hun woningen moesten verlaten uit voorzorg.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP