Aan fatale schietpartij Coevorden ging mogelijk ontvoering vooraf

De situatie in het Drentse Coevorden tijdens de nacht van 18 op 19 juli lijkt nog ingewikkelder dan gedacht. Aan de fatale schietpartij vorige maand ging mogelijk een ontvoering of een poging daartoe vooraf van een 18-jarige man uit de gemeente Emmen, dat meldt het Openbaar Ministerie. De man is na het incident opgepakt, maar zit niet meer vast. Bij de schietpartij kwam een 21-jarige man uit Emmen om het leven.

Een 33-jarige man uit Coevorden zit nog vast voor de ontvoering. Zijn voorarrest is op 29 juli met negentig dagen verlengd. Een 31-jarige Emmenaar zit niet meer vast. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de mogelijke ontvoering en de schietpartij. Hierbij wordt ook gekeken welke rol het slachtoffer had.

Het voorarrest van de twee verdachten van de fatale schietpartij is woensdag met negentig dagen verlengd. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Emmen, die op 21 juli is aangehouden en een 23-jarige man uit Schoonebeek, die twee dagen later is opgepakt.

De twee worden behalve van moord en wapenbezit ook verdacht van poging tot moord op de verdachten van 18, 31 en 33 jaar. Het duo zou meermalen op hen hebben geschoten, aldus het OM.

Niet beoogde doelwit

De man uit Schoonebeek zou hebben bekend dat hij betrokken was bij de schietpartij, zegt zijn advocaat tegen Dagblad van het Noorden. Volgens de krant wilde de advocaat niet zeggen of de man ook zelf heeft geschoten. Wel zei ze dat het dodelijke slachtoffer niet het beoogde doelwit was.

