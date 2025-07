Man (21) overleden na schietincident in Coevorden, verdachte (18) aangehouden

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een 21-jarige man uit Emmen om het leven gekomen na een schietincident in Coevorden. De politie heeft een 18-jarige verdachte uit Schoonebeek aangehouden.

Rond 03.00 uur ontvingen de hulpdiensten een melding van een schietpartij aan de Kromme Elleboog in de Drentse stad. Ter plaatse troffen agenten het zwaargewonde slachtoffer aan. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later aan zijn verwondingen overleed.

Onderzoek

De politie onderzoekt de toedracht van het incident. Over de precieze aanleiding en de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is nog niets bekendgemaakt.

ANP