Jongen (16) uit Emmen opgepakt na dodelijke schietpartij Coevorden

De politie heeft maandag een 16-jarige jongen uit Emmen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Coevorden. Bij die schietpartij in de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een 21-jarige man om het leven.

De politie deelt weinig details, omdat de verdachte in volledige beperkingen zit. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Drie verdachten

Kort na de schietpartij was een 18-jarige man aangehouden. Hij is inmiddels vrij, maar blijft verdachte in het onderzoek.

Afgelopen zaterdag zijn ook twee mannen van 31 en 33 jaar vastgezet. Zij worden verdacht van mishandeling en/of een "poging tot vrijheidsberoving" van de eerder opgepakte 18-jarige, aldus de politie. Dit zou vlak voor de schietpartij op dezelfde locatie zijn gebeurd. Of de twee kwesties verband met elkaar hebben, wordt onderzocht.

