Schietincident in Coevorden: slachtoffer zwaargewond naar ziekenhuis

Een persoon is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt bij een mogelijk schietincident, aan de Kromme Elleboog in Coevorden. Hulpdiensten kwamen met spoed in actie en verleenden ter plaatse medische hulp.

Vanwege de ernst van de situatie werd ook een traumahelikopter ingeschakeld. Deze landde in de buurt, waarna het slachtoffer onder begeleiding van een trauma-arts per ambulance naar het ziekenhuis is vervoerd.

Onderzoek

De politie is een uitgebreid onderzoek gestart. Op beelden is te zien hoe agenten meerdere kogelhulzen veiligstellen op de locatie van het incident, aan de Kromme Elleboog in Coevorden.

Via sociale media is een oproep geplaatst aan getuigen om zich te melden. Over de toedracht en de toestand van het slachtoffer is vooralsnog geen verdere informatie bekend.