Nog een verdachte aangehouden voor dodelijke schietpartij Coevorden

De politie heeft woensdag in Emmen opnieuw een verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Coevorden. Het gaat om een 23-jarige man uit Schoonebeek. Ook doet de politie onderzoek in een pand in Coevorden en een pand in Emmen. Bij de schietpartij in de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een 21-jarige man om het leven.

Kort na het incident werd een 18-jarige man opgepakt. Hij is inmiddels vrij, maar blijft verdachte in het onderzoek. Daarnaast zijn zaterdag twee mannen van 31 en 33 jaar uit Emmen en Coevorden opgepakt voor onder meer mishandeling van de 18-jarige. De politie onderzoekt nog of dit incident verband houdt met de fatale schietpartij. De twee mannen zijn woensdag voorgeleid. De man uit Emmen is vrijgelaten maar blijft verdachte. De man uit Coevorden zit nog vast.

Dinsdag hield de politie een 16-jarige jongen uit Emmen aan op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. Hij zit nog vast in volledige beperkingen, net als de woensdag opgepakte verdachte.

