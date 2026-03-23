Celstraf lager na schietpartij Zwijndrecht: ruim 26 jaar cel voor 'Lucky'

Het gerechtshof in Den Haag heeft Minh Nghia V. veroordeeld tot 26 jaar en 8 maanden cel voor de schietpartij in Zwijndrecht. Daarbij raakte zijn ex-vriendin zwaargewond en werd haar moeder doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie had opnieuw levenslang geëist.

De schietpartij vond plaats in januari 2023 op klaarlichte dag. V. kon volgens het hof niet accepteren dat zijn relatie was beëindigd. Hij wachtte de vrouw op en opende het vuur. Haar moeder werd geraakt toen zij haar dochter probeerde te beschermen. Het hof noemt het handelen van V. "achteloos en gewetenloos".

Waarom is de straf lager uitgevallen?

Eerder kreeg V. van de rechtbank nog 30 jaar cel. Toch komt het hof nu tot een lagere straf. Volgens de rechters is er juridisch onvoldoende bewijs dat de moord op de moeder met voorbedachten rade is gepleegd. Daardoor kon geen hogere straf worden opgelegd, en is dit volgens het hof het maximum binnen de wet.

Na de schietpartij sloeg V. op de vlucht. Hij werd pas weken later opgepakt in Schiedam.

Bij de uitspraak was hij niet aanwezig. Hij zat vast op een zwaarbeveiligde afdeling en voerde eerder actie om overplaatsing af te dwingen. Begin deze maand verscheen Lucky ook al niet op de zitting in het hoger beroep. De verdachte slikte een scheermes in en moest naar het ziekenhuis.

Teleurstelling voor nabestaanden

De nabestaanden reageren teleurgesteld. Een woordvoerder zegt dat de uitspraak voelt als "een domper", vooral omdat de dood van de moeder niet als moord wordt gezien. Volgens hen had V. kunnen weten dat zij haar dochter zou beschermen.