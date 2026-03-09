OM eist opnieuw levenslang tegen Lucky voor dodelijke schietpartij Zwijndrecht

Het Openbaar Ministerie heeft maandag in hoger beroep opnieuw een levenslange gevangenisstraf geëist tegen de 52-jarige Minh Nghia V. voor de dodelijke schietpartij in januari 2023 bij een winkelcentrum in Zwijndrecht. Daarbij schoot hij zijn ex-vriendin (38) en haar moeder (66) neer. De moeder overleed aan haar verwondingen, de ex-vriendin raakte blijvend invalide.

Volgens het OM handelde de verdachte, met bijnaam Lucky, met voorbedachten rade. Justitie noemt een levenslange gevangenisstraf "de enige passende reactie die de maatschappij voorgoed beschermt tegen deze verdachte", zei de advocaat-generaal tijdens het hoger beroep.

De rechtbank veroordeelde V. eerder tot 30 jaar cel. Volgens de rechters was er voor de moord op de moeder geen sprake van voorbedachten rade. Het OM legde zich daar niet bij neer en ging in hoger beroep.

'Zeer schokkend geweld'

V. had ongeveer 13 jaar een relatie met zijn vriendin. Toen zij aangaf de relatie te willen beëindigen, volgden volgens justitie bedreigingen en intimidaties. Uiteindelijk mondde dat uit in het schietincident op de parkeerplaats van het winkelcentrum.

Het OM noemt het geweld "zeer schokkend". "De feiten zijn van een ongekende gruwelijkheid", aldus justitie. De zaak vertoont alle kenmerken van femicide, meent justitie, zoals "intieme terreur, stalking en bezitsdrang". Het neerschieten van zijn ex-vriendin was "een keiharde femicidepoging", betoogde de advocaat-generaal, die de moeder van het beoogde doelwit met de dood moest bekopen.

"We hebben het over een man die het gewoonweg niet kan accepteren als hij zijn zin niet krijgt", zei de advocaat-generaal over de verdachte. Zij wees er daarbij op dat V. enige tijd geleden in hongerstaking is gegaan, omdat hij het gevangenisregime waarin hij verblijft te zwaar vindt. Maandag verscheen hij niet op de zitting, omdat hij volgens het OM eerder die dag een scheermes heeft ingeslikt.