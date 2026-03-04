Moordverdachte Lucky spant kort geding aan wegens 'onmenselijke behandeling' in cel

De 52-jarige Minh Nghia V., die in 2024 is veroordeeld tot een celstraf van dertig jaar voor de dodelijke schietpartij bij een winkelcentrum in Zwijndrecht, heeft een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat over zijn detentieomstandigheden. De schutter met de bijnaam Lucky verblijft sinds januari op de afdeling voor intensief toezicht (AIT) van de gevangenis in Sittard, maar is het daar niet mee eens.

De schietpartij was op klaarlichte dag op 21 januari 2023 op de parkeerplaats van het winkelcentrum Walburg. De man schoot op zijn ex-vriendin Anneke (38) en haar moeder Michel (66) die daarbij om het leven kwam. In het kort geding dat donderdag bij de rechtbank in Den Haag dient, eist zijn advocaat om zijn cliënt zo snel mogelijk naar een andere gevangenis over te plaatsen.

Maandag dient bij het gerechtshof in Den Haag het hoger beroep in die zaak, maar zijn advocaat Errol Jobse zegt dat hij de inhoudelijke behandeling niet met zijn cliënt kan voorbereiden, zolang V. op de AIT in Sittard zit. Mogelijk gaat Jobse het hof om uitstel van de inhoudelijke behandeling vragen.

In onderstaande video is te zien hoe Lucky de rechtbank verzocht om hem levenslang te geven:

0:46 Verdachte Lucky staat terecht: 'Ik hoop oprecht dat u mij levenslang geeft'

Hongerstaking

Volgens V. wordt hij in de gevangenis in Sittard "onmenselijk behandeld". Hij spreekt van een cel met weinig lucht en zonder natuurlijk daglicht. Hij kan er maar twee of drie keer per week douchen en dan niet langer dan zeven minuten. Hij zit alleen op een vleugel, kan geen boeken uitkiezen die hij wenst te lezen en moest zijn merkbroek en discman inleveren.

V. ging op 6 februari in hongerstaking uit protest tegen het strenge gevangenisregime in Sittard, waardoor hij twee keer korte tijd in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen lag. Door dit alles kreeg Jobse naar eigen zeggen geen bezoekmoment om zijn cliënt voor te bereiden op het hoger beroep.