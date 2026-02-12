Volg Hart van Nederland
Moordverdachte Lucky in hongerstaking om 'onmenselijke cel'

Crime

Vandaag, 14:52

Minh V., beter bekend als Lucky, is al bijna een week in hongerstaking in de gevangenis. Volgens zijn advocaat wordt hij in PI Sittard onmenselijk behandeld. De moordverdachte ligt inmiddels in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen.

V. schoot in januari 2023 in Zwijndrecht twee vrouwen neer bij winkelcentrum Walburg. Zijn ex-schoonmoeder overleed ter plekke, zijn ex-partner raakte zwaargewond. In 2024 werd hij veroordeeld tot 30 jaar cel voor doodslag. Zowel het Openbaar Ministerie als V. gingen in hoger beroep.

In onderstaande video is te zien hoe Lucky de rechtbank verzocht om hem levenslang te geven:

0:46

"Hij eet sinds afgelopen vrijdag niets en heeft geen energie", vertelt zijn advocaat Errol Jobse aan Hart van Nederland. Volgens Jobse is zijn cliënt overgeplaatst van Alphen aan den Rijn naar PI Sittard na een opmerking die verkeerd viel. Wat er precies gezegd is, is onduidelijk. "Maar het was geen aanleiding om hem te verhuizen naar deze erbarmelijke plek", aldus de advocaat.

Erbarmelijke omstandigheden

In Sittard zit V. op de Afdeling Intensief Toezicht. "De cel is helemaal afgeplakt, dus er is niet voldoende zuurstof. Verder kan hij niet naar buiten kijken en mag hij maar 2 à 3 keer per week douchen", zegt Jobse. Ook zou hij maar zeven minuten krijgen om zijn cel schoon te maken.

De advocaat heeft naar eigen zeggen al tien klachten ingediend over de situatie in PI Sittard. Een deel daarvan is ongegrond verklaard, andere klachten lopen nog. "Mijn client zit al lang vast en klaagt niet vaak, dus dit zegt wel dat er iets aan de hand is", aldus Jobse.

Volgens de advocaat stopt V. pas met zijn hongerstaking als hij wordt overgeplaatst naar een andere gevangenis. Over een maand staat het hoger beroep van zijn zaak gepland.

Door Redactie Hart van Nederland

