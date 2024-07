Lucky krijgt 30 jaar cel voor dodelijke schietpartij winkelcentrum Zwijndrecht

De 51-jarige Minh Nghia V. is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van dertig jaar voor de dodelijke schietpartij bij een winkelcentrum in Zwijndrecht. In de zaak had het Openbaar Ministerie levenslang geëist tegen de verdachte met de bijnaam Lucky.

De schietpartij was op klaarlichte dag op 21 januari 2023 op de parkeerplaats van het winkelcentrum Walburg. De man schoot op zijn ex-vriendin Anneke (38) en haar moeder Michel (66) die daarbij om het leven kwam. Anneke overleefde de schietpartij, ondanks twee kogels die V. door haar heen schoot. Zij liep een dwarslaesie op en zal nooit meer kunnen lopen.

"Het handelen van de verdachte is niets anders geweest dan een poging haar te liquideren. Het is een poging tot femicide", zei de rechtbankvoorzitter. Van femicide is sprake als mannen hun ex-partner willen doden omdat die de relatie verbreekt.

Opluchting

Anneke laat via haar advocaat weten "opgelucht" te zijn na de uitspraak van de rechtbank. "Voor haar was levenslang de enige passende straf, gezien wat haar en haar moeder is aangedaan, maar met dertig jaar cel kan zij wel leven."

V. had ruim dertien jaar een relatie met Anneke. Volgens de rechtbank accepteerde V. niet dat zij hem had verlaten. In de weken voor de schietpartij probeerde hij haar wel honderd keer te bellen en stuurde hij talrijke berichten. De rechtbank ziet hierin "een patroon van escalatie".

'Tot de dood ons scheidt'

Een uur voor het schietincident stuurde hij zijn laatste bericht met de tekst "An, tot de dood ons scheidt". Daaruit concludeert de rechtbank dat V. een duidelijk plan had zijn ex te doden en daarmee is sprake van een poging tot moord.

ANP