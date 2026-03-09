Moordverdachte Lucky slikt scheermes in en ontbreekt bij hoger beroep

De 52-jarige Minh Nghia V., verdacht van een dodelijke schietpartij in Zwijndrecht, is maandag niet verschenen op de zitting in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Haag. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de schutter met de bijnaam Lucky een scheermes ingeslikt en is hij naar het ziekenhuis gebracht.

V. schoot in januari 2023 zijn ex-vriendin en haar moeder neer. De ex-vriendin raakte blijvend invalide, haar moeder overleed aan haar verwondingen. De rechtbank veroordeelde V. tot 30 jaar gevangenisstraf. Tegen hem was eerder een levenslange celstraf geëist.

Lucky was na de schietpartij een van de meest gezochte criminelen van Nederland. Hoe kon hij zo lang uit handen van de politie blijven en hoe verliep zijn arrestatie destijds? Dat zie je in de video boven dit artikel.

'Onmenselijk'

Vorige week verloor V. een kort geding dat hij had aangespannen om overgeplaatst te worden van de afdeling voor intensief toezicht (AIT) van de gevangenis in Sittard. Hij noemde het regime daar 'onmenselijk' en ging in hongerstaking.

Het hof had bevolen dat V. bij de zitting aanwezig moest zijn. Omdat alle betrokken partijen willen dat het proces doorgaat, heeft het hof besloten de behandeling toch voort te zetten, ondanks de afwezigheid van de verdachte.

Over de medische toestand van V. zijn geen verdere details bekendgemaakt.