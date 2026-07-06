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Man (23) aangehouden voor sextortion en maken en bezitten van kinderporno

Crime

Vandaag, 19:42

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De politie heeft vrijdag een 23-jarige man uit de gemeente Zwijndrecht aangehouden op verdenking van het maken en bezitten van beelden van kindermisbruik. Hij wordt ook verdacht van sextortion, het online afpersen van mensen met naaktbeelden.

De man zou een "groot aantal" slachtoffers hebben gemaakt in Nederland en in het buitenland. Zijn slachtoffers waren minderjarige meisjes en jonge vrouwen. Een politiewoordvoerder wilde maandagmiddag niet zeggen om hoeveel meisjes het gaat.

In de video in dit artikel wordt uitgelegd welke straffen we in Nederland kennen.

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Voorgeleid

De man is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besliste dat hij langer vast blijft zitten. Een tip uit het buitenland was de aanleiding voor het onderzoek. De politie vond op de telefoon van de verdachte "een grote hoeveelheid" beelden en chatgesprekken.

De politie roept slachtoffers van sextortion op zich te melden en zoveel mogelijk bewijs, zoals chats, screenshots en gebruikersnamen, te bewaren. "Blokkeer de verdachte niet, hiermee gaan gegevens verloren, maar reageer niet meer", aldus de politie.

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Door ANP

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