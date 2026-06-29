Verdachte van verspreiden kinderporno aangehouden in Maastricht

In Maastricht is maandagochtend een 25-jarige medeverdachte aangehouden in het strafrechtelijk onderzoek naar Mert A. (23) uit Hoofddorp. De man uit Maastricht wordt verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderpornografisch materiaal. Volgens de officier van justitie had hij toegang tot een archiefchat met beelden van seksueel misbruik van kinderen, waarin A. ook materiaal bewaarde.

De officier zei in de rechtbank in Rotterdam dat de medeverdachte in beeld is gekomen tijdens het onderzoek naar de digitale activiteiten van A.

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Onderzoek

In het onderzoek naar A. zijn ruim 44.000 beelden onderzocht, waarvan 1.635 worden aangemerkt als kinderpornografisch. De slachtoffers op de beelden zijn meisjes van 6 tot 14 jaar. Ook zijn er bij A. 22 foto's en video's van dierenporno aangetroffen.

A. zou ook meisjes hebben gedwongen zijn eigen gebruikersnaam in hun huid te kerven of met bloed op een muur te schrijven. Slachtoffers zouden zijn aangemoedigd om alles wat zij deden te filmen.