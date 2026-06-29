OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Verdachte van verspreiden kinderporno aangehouden in Maastricht

Crime

Vandaag, 14:01

Link gekopieerd

In Maastricht is maandagochtend een 25-jarige medeverdachte aangehouden in het strafrechtelijk onderzoek naar Mert A. (23) uit Hoofddorp. De man uit Maastricht wordt verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderpornografisch materiaal. Volgens de officier van justitie had hij toegang tot een archiefchat met beelden van seksueel misbruik van kinderen, waarin A. ook materiaal bewaarde.

De officier zei in de rechtbank in Rotterdam dat de medeverdachte in beeld is gekomen tijdens het onderzoek naar de digitale activiteiten van A.

Benieuwd wat voor straffen er zijn in Nederland? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.

Onderzoek

In het onderzoek naar A. zijn ruim 44.000 beelden onderzocht, waarvan 1.635 worden aangemerkt als kinderpornografisch. De slachtoffers op de beelden zijn meisjes van 6 tot 14 jaar. Ook zijn er bij A. 22 foto's en video's van dierenporno aangetroffen.

A. zou ook meisjes hebben gedwongen zijn eigen gebruikersnaam in hun huid te kerven of met bloed op een muur te schrijven. Slachtoffers zouden zijn aangemoedigd om alles wat zij deden te filmen.

Door ANP

Lees ook

Twee slachtoffers bekend in onderzoek naar onlinegeweld door 746-groep
Twee slachtoffers bekend in onderzoek naar onlinegeweld door 746-groep

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.