Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Twee slachtoffers bekend in onderzoek naar onlinegeweld door 746-groep

Twee slachtoffers bekend in onderzoek naar onlinegeweld door 746-groep

Rechtszaak

Vandaag, 16:18 - Update: 48 minuten geleden

Link gekopieerd

Justitie en politie hebben tot dusver twee slachtoffers geïdentificeerd in het strafrechtelijk onderzoek naar de 23-jarige Mert A., die lid zou zijn geweest van een gewelddadige onlinegroepering. A. zou zijn slachtoffers ertoe hebben aangezet zichzelf te snijden en daarvan beelden te maken. A. zou hebben gedreigd naaktbeelden van de slachtoffers te verspreiden.

Maandag vond bij de rechtbank in Rotterdam een eerste openbare zitting tegen A. plaats. De verdachte werd op 14 oktober in zijn woonplaats Hoofddorp opgepakt en zit sindsdien vast.

A. zou lid zijn van de zogeheten 746-groep, een onderdeel van The Com, wat staat voor the community (de gemeenschap). Binnen dit soort groepen worden extreem gewelddadige beelden gedeeld. Groeperingen als 764 en No Lives Matter vormen volgens justitie internationaal een groeiende dreiging.

'Onderzoek naar enorme databerg'

Het onderzoek naar A. is nog in volle gang. Op een computer en mobiele telefoons vond de politie tot dusver op verschillende accounts honderdduizenden chatberichten, video's, foto's en audiomateriaal, aldus de officier van justitie. "De verdachte heeft een ingewikkeld web gesponnen rondom zijn persoon van verschillende accounts, chatgroepen en gebruikersnamen." Het onderzoek naar "deze enorme databerg" is vergevorderd, aldus de officier, maar nog niet klaar. Er zijn beelden gevonden van een vrouw die zijn gebruikersnaam SKR in haar bovenbeen kerft, op zijn aandringen.

De politie heeft ook een hoeveelheid kinderpornografie bij A. gevonden; hij zou ook beelden hebben verspreid. Het ging daarbij om materiaal van zeer jonge meisjes.

De rechtbank bepaalde dat hij de komende maanden vast blijft zitten.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.