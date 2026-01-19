Twee slachtoffers bekend in onderzoek naar onlinegeweld door 746-groep

Justitie en politie hebben tot dusver twee slachtoffers geïdentificeerd in het strafrechtelijk onderzoek naar de 23-jarige Mert A., die lid zou zijn geweest van een gewelddadige onlinegroepering. A. zou zijn slachtoffers ertoe hebben aangezet zichzelf te snijden en daarvan beelden te maken. A. zou hebben gedreigd naaktbeelden van de slachtoffers te verspreiden.

Maandag vond bij de rechtbank in Rotterdam een eerste openbare zitting tegen A. plaats. De verdachte werd op 14 oktober in zijn woonplaats Hoofddorp opgepakt en zit sindsdien vast.

A. zou lid zijn van de zogeheten 746-groep, een onderdeel van The Com, wat staat voor the community (de gemeenschap). Binnen dit soort groepen worden extreem gewelddadige beelden gedeeld. Groeperingen als 764 en No Lives Matter vormen volgens justitie internationaal een groeiende dreiging.

'Onderzoek naar enorme databerg'

Het onderzoek naar A. is nog in volle gang. Op een computer en mobiele telefoons vond de politie tot dusver op verschillende accounts honderdduizenden chatberichten, video's, foto's en audiomateriaal, aldus de officier van justitie. "De verdachte heeft een ingewikkeld web gesponnen rondom zijn persoon van verschillende accounts, chatgroepen en gebruikersnamen." Het onderzoek naar "deze enorme databerg" is vergevorderd, aldus de officier, maar nog niet klaar. Er zijn beelden gevonden van een vrouw die zijn gebruikersnaam SKR in haar bovenbeen kerft, op zijn aandringen.

De politie heeft ook een hoeveelheid kinderpornografie bij A. gevonden; hij zou ook beelden hebben verspreid. Het ging daarbij om materiaal van zeer jonge meisjes.

De rechtbank bepaalde dat hij de komende maanden vast blijft zitten.