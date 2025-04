Bewoner (18) zorginstelling Wognum overleden na incident

Een 18-jarige bewoner van een zorginstelling in het Noord-Hollandse Wognum is zondag om het leven gekomen na een incident waarbij de politie werd ingeschakeld. Dat meldt het Openbaar Ministerie woensdag. Er lopen meerdere onderzoeken, onder meer naar de toedracht van het overlijden.

De politie kreeg zondag rond 18.00 uur een melding om medewerkers van de instelling te ondersteunen bij het incident. Na afloop daarvan overleed de jonge bewoner. Behalve naar de oorzaak van het overlijden, doet ook de Rijksrecherche onderzoek naar het optreden van de politie. Zodra dat onderzoek is afgerond, beoordeelt het OM of de politie correct heeft gehandeld.

In de instelling wonen mensen met een verstandelijke beperking. Over de identiteit van het slachtoffer doet het OM verder geen uitspraken, ook niet over het geslacht.