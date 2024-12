Zorginstelling zet gehandicapte Job (20) na 20 jaar op straat: 'Woonde bijna hele leven daar'

Job Laurens uit Ede is 20 jaar oud en volledig afhankelijk van zorg. Hij zit in een rolstoel en functioneert op het niveau van een baby van 3 maanden oud. Bij zorginstelling ’s-Heerenloo in Ede heeft hij bijna zijn hele leven gewoond, maar nu moet hij daar over een jaar vertrekken. Voor zijn ouders kwam dat bericht als een mokerslag.

“Job zit al bijna zijn hele leven daar, en het is nooit een probleem geweest. Hij zit op een kamer met anderen. In coronatijd zijn mensen overleden, en er zijn nieuwe cliënten in de plaats gekomen die minder zorg nodig hebben. Job valt nu buiten de boot. Nu is het opeens wél een probleem", vertelt vader Adri Laurens.

Een van de redenen voor de beslissing is het gebrek aan personeel dat Job de intensieve 24-uurs zorg kan bieden die hij nodig heeft. De familie laat weten dat Job daarnaast moet vertrekken omdat de afdeling waar hij nu verblijft wordt gedeeld met cliënten die minder intensieve zorg nodig hebben. Voor mensen zoals Job, met een zeer ernstige verstandelijke meervoudige beperking, is er al een enorm tekort aan plekken.

Wachtlijsten

Tot nu toe is een nieuw onderkomen voor Job nog niet gevonden. "We hebben al veel geprobeerd, maar overal zeggen ze dat ze geen plek hebben of niet genoeg mensen. En bij veel is er een wachtlijst van 2 tot 3 jaar", vertelt Adri in bovenstaande video. Ook een gesprek met de directeur leverde weinig op. "Die zegt dat hij achter de keuze staat van de zorgmanager", aldus de vader.

De familie hoopt nu met een crowdfundingactie een kleinschalige logeervoorziening op te zetten. Zorginstelling ’s-Heerenloo laat in een reactie weten niet in te gaan op individuele gevallen.