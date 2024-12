Familie van doodgestoken Melanie Vrancken stelt zorginstelling aansprakelijk

De familie van de doodgestoken verpleegkundige Melanie Vrancken stelt de instelling aansprakelijk voor haar dood. Vrancken werkte bij zorginstelling Mondriaan en werd begin dit jaar in Heerlen doodgestoken door Miriam K., een bewoonster van de 'Skaeve Huse'. Dat zijn huisjes bedoeld voor mensen met psychische problemen die niet in een gewone wijk kunnen wonen. Mondriaan plaatste de vrouw daar ondanks een negatief advies, meldt L1 woensdag.

Volgens advocaat Nino Pennino had de tragedie voorkomen kunnen worden. "Het was een tikkende tijdbom", zegt hij. De verdachte, die bekendstond als zorgmijder en eerder geweld pleegde, werd eind 2023 in een van de huisjes geplaatst. Uit politieonderzoek blijkt dat Mondriaan waarschuwingen van het Veiligheidshuis, een samenwerkingsverband van verschillende hulpinstanties, negeerde. Binnen een half jaar leidde dat tot het fatale incident waarbij Melanie, een begeleidster, om het leven kwam.

Onrust over veiligheid

Na de moord stopte Mondriaan het project met de Skaeve Huse, en soortgelijke plannen werden in de ijskast gezet. Het incident zorgde voor onrust onder het personeel. Veel personeelsleden voelen zich niet meer veilig, en sommige collega’s meldden zich ziek, aldus Pennino.

De directe begeleider van Melanie weigert, onder beroep op het verschoningsrecht, met de politie te praten. Hierdoor blijft onduidelijk wat er vlak voor het drama precies gebeurde.

Vervolgstappen

De verdachte wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Haar strafzaak staat gepland voor april 2025. De familie van Melanie wil in een civiele zaak meer duidelijkheid krijgen en Mondriaan verantwoordelijk houden. "Waarom werden waarschuwingen genegeerd? Waarom werd niet ingegrepen toen het eerder al fout dreigde te gaan?" vraagt Pennino zich af.