'Bewoner zorginstelling overleden na brandwonden door te hete douche'

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de dood van een 67-jarige man bij zorginstelling Pluryn in Nijmegen. Dat meldt het AD vrijdag. De bewoner, die ernstig meervoudig gehandicapt was, zou brandwonden hebben opgelopen door een te hete douche en is later in het ziekenhuis overleden.

Eerder ging het ook gruwelijk mis met de 14-jarige Zairo, die overleed na een te heet bad. In bovenstaande video vertelt zijn pleegmoeder erover in de rechtszaak.

Het incident gebeurde maandag op locatie De Winckelsteegh, waar cliënten wonen die vaak niet kunnen praten of aangeven dat ze pijn hebben. Volgens Pluryn werd de man gewond aangetroffen door zorgpersoneel. De instelling noemt het een "noodlottig ongeval". "Een ontzettend verdrietige gebeurtenis, waarbij onze gedachten uitgaan naar de betrokken familie, nabestaanden, medebewoners en medewerkers", reageert een woordvoerder bij de krant.

Het OM wil vanwege de privacy geen details geven over de toedracht. Pluryn heeft het incident gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en onderzoekt intern hoe dit heeft kunnen gebeuren. Eerder lag de organisatie al onder vuur na een ernstig incident waarbij een 60-jarige man overleed. De IGJ concludeerde dat er destijds 'onvoldoende sprake van goede zorg' was.