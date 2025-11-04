Jongen (13) door overvallers bedreigd met vuurwapen en vastgebonden

Een 13-jarige jongen is in mei dit jaar overvallen terwijl hij alleen thuis was in Amsterdam. Bij de overval is hij bedreigd met een vuurwapen en vastgebonden. Voor de overval is inmiddels een verdachte aangehouden, maar de politie is nog op zoek naar een tweede verdachte. De politie heeft het vermoeden dat hij minderjarig is en deelt nu beelden in de hoop de verdachte alsnog te kunnen oppakken.

Het is bijna 21 uur 's avonds als op 15 mei dit jaar een 13-jarige jongen thuis aan het Lambertus Zijlplein in Amsterdam wordt overvallen. Twee mannen geven aan een pakketje te komen bezorgen. De jongen doet de deur open en twee mannen dringen naar binnen onder dreiging van een vuurwapen. Het jonge slachtoffer wordt vastgebonden.

Sieraden

De twee verdachten nemen uiteindelijk een box met sieraden mee en laten het slachtoffer vastgebonden achter. De box is later op straat teruggevonden, deze is achtergelaten door de verdachten. Wel namen ze er enkele sieraden uit mee.

Aangehouden

Een van de verdachten is inmiddels aangehouden. Maar de politie weet nog niet wie de tweede verdachte is, wel is het vermoeden dat deze minderjarig is. Daarom deelt de politie in eerste instantie onherkenbare beelden. De verdachte krijgt twee weken de tijd om zichzelf te melden. Doet hij dit niet, dan worden daarna herkenbare beelden gedeeld.