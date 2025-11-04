Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Jongen (13) door overvallers bedreigd met vuurwapen en vastgebonden

Jongen (13) door overvallers bedreigd met vuurwapen en vastgebonden

Crime

Vandaag, 13:31

Link gekopieerd

Een 13-jarige jongen is in mei dit jaar overvallen terwijl hij alleen thuis was in Amsterdam. Bij de overval is hij bedreigd met een vuurwapen en vastgebonden. Voor de overval is inmiddels een verdachte aangehouden, maar de politie is nog op zoek naar een tweede verdachte. De politie heeft het vermoeden dat hij minderjarig is en deelt nu beelden in de hoop de verdachte alsnog te kunnen oppakken.

Het is bijna 21 uur 's avonds als op 15 mei dit jaar een 13-jarige jongen thuis aan het Lambertus Zijlplein in Amsterdam wordt overvallen. Twee mannen geven aan een pakketje te komen bezorgen. De jongen doet de deur open en twee mannen dringen naar binnen onder dreiging van een vuurwapen. Het jonge slachtoffer wordt vastgebonden.

Welke straffen hebben we in Nederland? In onderstaande video wordt het uitgelegd:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Sieraden

De twee verdachten nemen uiteindelijk een box met sieraden mee en laten het slachtoffer vastgebonden achter. De box is later op straat teruggevonden, deze is achtergelaten door de verdachten. Wel namen ze er enkele sieraden uit mee.

Aangehouden

Een van de verdachten is inmiddels aangehouden. Maar de politie weet nog niet wie de tweede verdachte is, wel is het vermoeden dat deze minderjarig is. Daarom deelt de politie in eerste instantie onherkenbare beelden. De verdachte krijgt twee weken de tijd om zichzelf te melden. Doet hij dit niet, dan worden daarna herkenbare beelden gedeeld.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Bewoner bedreigd bij woningoverval in Den Haag, dader droeg PostNL-jas
Bewoner bedreigd bij woningoverval in Den Haag, dader droeg PostNL-jas
Vier gewapende overvallers dringen binnen in woning Nederhorst den Berg
Vier gewapende overvallers dringen binnen in woning Nederhorst den Berg
Oudere vrouw slachtoffer van laffe overval door nepagenten in Tilburg
Oudere vrouw slachtoffer van laffe overval door nepagenten in Tilburg
Ernstig zieke Ibrahim (54) mishandeld en overvallen in eigen huis: 'Een shock'
Ernstig zieke Ibrahim (54) mishandeld en overvallen in eigen huis: 'Een shock'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.