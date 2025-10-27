Terug

Bewoner bedreigd bij woningoverval in Den Haag, dader droeg PostNL-jas

Crime

Vandaag, 14:04

Een woning in Den Haag is maandagochtend doelwit geworden van een gewelddadige overval. Twee mannen drongen rond 10.00 uur een huis aan de Meloenstraat binnen. Een van hen droeg een PostNL-jas, meldt de politie.

Volgens de politie bedreigden de twee overvallers de bewoner met een vuurwapen. Kort daarna gingen ze er zonder buit vandoor, in de richting van het Pomonaplein. De bewoner bleef geschrokken maar ongedeerd achter.

De politie spreekt van twee getinte mannen van ongeveer 20 tot 25 jaar oud. Eén van hen droeg dus herkenbare PostNL-kleding met een PostNL-tas, de ander had een blauwe jas aan.

De recherche onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden. Wie maandagochtend iets opvallends heeft gezien in of rond de Meloenstraat, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

