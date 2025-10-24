Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Oudere vrouw slachtoffer van laffe overval door nepagenten in Tilburg

Oudere vrouw slachtoffer van laffe overval door nepagenten in Tilburg

Crime

Vandaag, 14:46

Link gekopieerd

In een woning aan de Auteurslaan in Tilburg is donderdagavond een overval gepleegd door nepagenten. Het slachtoffer, een oudere vrouw, was op dat moment thuis en is flink geschrokken van het voorval. De daders gingen ervandoor met geld en sieraden, meldt Omroep Brabant vrijdagochtend. De politie is nog naar hen op zoek.

De vrouw werd door de nepagenten bedreigd, waarna zij haar woning binnendrongen. Daar slaagden ze erin om geld en sieraden buit te maken. De bewoonster is enorm geschrokken, maar verder ongedeerd gebleven, laat de politie weten.

In Alphen aan den Rijn kwamen afgelopen zomer tientallen senioren samen voor een belangrijke voorlichting van de politie: hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt van een babbeltruc?

Training om niet in babbeltrucs te trappen voor senioren
2:06

Training om niet in babbeltrucs te trappen voor senioren

De politie rukte groots uit toen de melding van de overval donderdagavond binnenkwam, maar wist de daders niet meer te achterhalen. Er loopt nu een onderzoek naar de overval en de identiteit van de verdachten.

Meerdere meldingen

De politie waarschuwde donderdagavond via sociale media voor nepagenten die mogelijk als duo actief zouden zijn in de omgeving van Tilburg. Die dag zijn er zeker drie meldingen binnengekomen van nepagenten in en rondom de stad.

Volgens de politie zijn er op dit moment geen nieuwe meldingen bekend. Ze roept mensen op om direct 112 te bellen als er iets verdachts wordt gezien.

Door Nina Laurens

Lees ook

Babbeltruc loopt slecht af voor nepagent: belt aan bij echte agent
Babbeltruc loopt slecht af voor nepagent: belt aan bij echte agent
Nepagent steelt 44.000 euro van vrouw met dementie, politie deelt foto's verdachte
Nepagent steelt 44.000 euro van vrouw met dementie, politie deelt foto's verdachte
Drie nepagenten opgepakt, maakten mogelijk tientallen slachtoffers
Drie nepagenten opgepakt, maakten mogelijk tientallen slachtoffers
Meldkamer overspoeld met meldingen over nepagenten in Noord-Holland
Meldkamer overspoeld met meldingen over nepagenten in Noord-Holland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.