Oudere vrouw slachtoffer van laffe overval door nepagenten in Tilburg

In een woning aan de Auteurslaan in Tilburg is donderdagavond een overval gepleegd door nepagenten. Het slachtoffer, een oudere vrouw, was op dat moment thuis en is flink geschrokken van het voorval. De daders gingen ervandoor met geld en sieraden, meldt Omroep Brabant vrijdagochtend. De politie is nog naar hen op zoek.

De vrouw werd door de nepagenten bedreigd, waarna zij haar woning binnendrongen. Daar slaagden ze erin om geld en sieraden buit te maken. De bewoonster is enorm geschrokken, maar verder ongedeerd gebleven, laat de politie weten.

In Alphen aan den Rijn kwamen afgelopen zomer tientallen senioren samen voor een belangrijke voorlichting van de politie: hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt van een babbeltruc?

2:06 Training om niet in babbeltrucs te trappen voor senioren

De politie rukte groots uit toen de melding van de overval donderdagavond binnenkwam, maar wist de daders niet meer te achterhalen. Er loopt nu een onderzoek naar de overval en de identiteit van de verdachten.

Meerdere meldingen

De politie waarschuwde donderdagavond via sociale media voor nepagenten die mogelijk als duo actief zouden zijn in de omgeving van Tilburg. Die dag zijn er zeker drie meldingen binnengekomen van nepagenten in en rondom de stad.

Volgens de politie zijn er op dit moment geen nieuwe meldingen bekend. Ze roept mensen op om direct 112 te bellen als er iets verdachts wordt gezien.