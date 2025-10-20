Ernstig zieke Ibrahim (54) mishandeld en overvallen in eigen huis: 'Een shock'

De 54-jarige Ibrahim Asik uit Tilburg is zaterdagavond gewond geraakt bij een brute overval in zijn woning aan de Artemisstraat. Twee gemaskerde mannen drongen rond 21.00 uur zijn huis binnen, bedreigden hem met een vuurwapen en mishandelden hem. Daarna gingen ze er vandoor met wat kleingeld, parfum, een paar schoenen en een mobiele telefoon.

Ibrahim werd door ambulancepersoneel behandeld aan zijn verwondingen. Hij is nog steeds zichtbaar aangeslagen. "Ik voelde een shock, paniek. Ik geloofde het niet", vertelt hij tegen Hart van Nederland. "Opeens pakten twee donkere mannen mij bij mijn vest. Ze duwden mij naar binnen. Ze hadden een wapen. Ze gooiden mij op de grond en begonnen mij te slaan."

Niet meer slapen

Volgens Ibrahim vroegen de mannen alleen om geld. "Ze vroegen drie keer om geld. Ik heb geen geld, zei ik tegen ze. Ze zijn met een plan binnengekomen, dus ze moesten gedacht hebben dat er binnen geld was. Ze gooiden mij op de bank en zeiden dat ik daar moest blijven. Toen zijn ze weggerend."

De Tilburger heeft een hersentumor. Hij is totaal van slag door wat hem is overkomen. "Ik durf niet meer te slapen. Ik heb het geprobeerd, maar het lukt niet. Ik ben te bang. De adrenaline is er nog steeds."

De politie is op zoek naar twee verdachten die vermoedelijk zijn gevlucht in een kleine grijze auto. Getuigen die iets hebben gezien, worden gevraagd contact op te nemen met de politie.