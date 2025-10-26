Terug

Vier gewapende overvallers dringen binnen in woning Nederhorst den Berg

Vier gewapende overvallers dringen binnen in woning Nederhorst den Berg

Crime

Vandaag, 12:53

De bewoners van een huis in het Noord-Hollandse Nederhorst den Berg zijn afgelopen nacht wakker geschrokken van vier gemaskerde overvallers. Met bivakmutsen op en wapens in de hand zijn ze de woning binnengedrongen, om de bewoners vervolgens te dwingen om waardevolle spullen af te geven.

Rond 03.30 uur zijn de vier via een raam van de balkondeur, dat zij kapot sloegen, naar binnen gegaan. De overvallers zijn ervandoor gegaan nadat ze de spullen kregen. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Door Redactie Hart van Nederland

