Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Eigenaar Porsche vlucht voor overvallers en crasht tegen muur

Crime

Vandaag, 17:12

Link gekopieerd

In Zandvoort is een Porsche gecrasht, toen de bestuurder probeerde te vluchten voor overvallers. Aan de Kostverlorenstraat verloor de eigenaar de macht over het stuur, meldt het Noordhollands Dagblad. Daarvoor was hij door meerdere belagers bedreigd met op vuurwapens lijkende voorwerpen.

De auto kwam tot stilstand tegen de gevel van een woning. Het voertuig raakte zwaar beschadigd en één slachtoffer moest mee naar het ziekenhuis.

De politie kreeg iets na 01.00 uur in de nacht van zondag op maandag een melding binnen van een mogelijke inbraak. Ter plaatse bleek het te gaan om een gewelddadige poging tot beroving. Meerdere personen hadden de inzittenden van de Porsche bedreigd, waarna de bestuurder in paniek probeerde weg te komen. Daarbij ging het mis.

Beeld: HFV/MizzleMedia

Beeld: HFV/MizzleMedia

Lege handen

Meerdere hulpdiensten rukten uit. Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer, dat naar het ziekenhuis is gebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend. De Porsche is flink beschadigd en is door een bergingsbedrijf afgevoerd.

De overvallers sloegen na de mislukte beroving op de vlucht. De politie vertelt Hart van Nederland dat er niets is buitgemaakt. Wel werd op straat een voorwerp gevonden dat mogelijk met de overval te maken heeft. De Kostverlorenstraat was door het onderzoek en het wegslepen van de auto enige tijd afgesloten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Lees ook

Porsche 911 viert 60e verjaardag: 'Iedere auto heeft een eigen verhaal'
Porsche 911 viert 60e verjaardag: 'Iedere auto heeft een eigen verhaal'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.