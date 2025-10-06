Eigenaar Porsche vlucht voor overvallers en crasht tegen muur

In Zandvoort is een Porsche gecrasht, toen de bestuurder probeerde te vluchten voor overvallers. Aan de Kostverlorenstraat verloor de eigenaar de macht over het stuur, meldt het Noordhollands Dagblad. Daarvoor was hij door meerdere belagers bedreigd met op vuurwapens lijkende voorwerpen.

De auto kwam tot stilstand tegen de gevel van een woning. Het voertuig raakte zwaar beschadigd en één slachtoffer moest mee naar het ziekenhuis.

De politie kreeg iets na 01.00 uur in de nacht van zondag op maandag een melding binnen van een mogelijke inbraak. Ter plaatse bleek het te gaan om een gewelddadige poging tot beroving. Meerdere personen hadden de inzittenden van de Porsche bedreigd, waarna de bestuurder in paniek probeerde weg te komen. Daarbij ging het mis.

Beeld: HFV/MizzleMedia

Lege handen

Meerdere hulpdiensten rukten uit. Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer, dat naar het ziekenhuis is gebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend. De Porsche is flink beschadigd en is door een bergingsbedrijf afgevoerd.

De overvallers sloegen na de mislukte beroving op de vlucht. De politie vertelt Hart van Nederland dat er niets is buitgemaakt. Wel werd op straat een voorwerp gevonden dat mogelijk met de overval te maken heeft. De Kostverlorenstraat was door het onderzoek en het wegslepen van de auto enige tijd afgesloten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.