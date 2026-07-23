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Verdachte brand strandhuisjes Wijk aan Zee nu ook verdacht van voorbereiding moord

Brand

Gisteren, 23:02

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De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd aangehouden op verdenking van brandstichting bij de verwoestende brand op het strand van Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving van het Haarlems Dagblad tegenover Hart van Nederland.

De brand brak donderdag 9 juli rond 02.00 uur uit aan de Reyndersweg. Vijf strandhuisjes gingen volledig verloren en een zesde liep brandschade op. Vanwege de rook en het gevaar dat het vuur zich verder zou verspreiden, werden aanwezigen geëvacueerd. Verschillende personen lagen op dat moment in de huisjes te slapen. Eén persoon raakte gewond en is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachte zit nog altijd vast. Volgende week buigt de rechtbank zich over de verlenging van zijn voorlopige hechtenis. Het onderzoek naar de brand loopt nog.

Camerabeelden

Direct na de melding startte de politie een onderzoek. Daarbij werden camerabeelden opgevraagd, verrichtte Forensische Opsporing sporenonderzoek en zijn omwonenden gehoord. Dat onderzoek leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de verdachte.

Door Redactie Hart van Nederland

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