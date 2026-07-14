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Man (54) aangehouden voor brand bij strandhuisjes Wijk aan Zee

Crime

Vandaag, 14:48

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De politie heeft een 54-jarige man uit Roosendaal aangehouden op verdenking van brandstichting bij de brand waarbij vijf strandhuisjes in Wijk aan Zee werden verwoest. De verdachte zit vast en het onderzoek loopt nog.

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De brand brak donderdag 9 juli rond 02.00 uur uit aan de Reyndersweg. Vijf strandhuisjes gingen volledig verloren en een zesde liep brandschade op. Vanwege de rook en het gevaar dat het vuur zich verder zou verspreiden, werden aanwezigen geëvacueerd. Eén persoon raakte gewond en is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Voor de eigenaren van de strandhuisjes is de brand een grote nachtmerrie. In bovenstaande video vertelt Netty haar verhaal.

Camerabeelden

Direct na de melding startte de politie een onderzoek. Daarbij werden camerabeelden opgevraagd, verrichtte Forensische Opsporing sporenonderzoek en zijn omwonenden gehoord. Dat onderzoek leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de verdachte.

Door Redactie Hart van Nederland

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