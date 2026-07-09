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Zes strandhuisjes verwoest door brand bij Wijk aan Zee

Brand

Vandaag, 07:20

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Een drama voor eigenaren van strandhuisjes bij Wijk aan Zee. Op het strand van de Noord-Hollandse plaats zijn in de nacht van woensdag op donderdag zes strandhuisjes in de as gelegd door een felle brand. De brandweer had het vuur snel onder controle en meldt alleen materiële schade. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd.

Een persoon liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht, vertelt een woordvoerster van de brandweer. Het vuur kon makkelijk overslaan van het ene houten huisje naar het andere. "Ze staan best dicht op elkaar", legt de woordvoerster uit. Ook een medewerker van de brandweer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 03.45 uur gaf de brandweer het sein brand meester, daarna moest er nog worden nageblust. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er wordt niet uitgegaan van brandstichting.

Niet meer te redden

Mensen kwamen tijdens de brand kijken hoe het vuur alles in de as legt. De brandweer rukte groot uit met, met meerdere voertuigen. Maar de huisjes zijn dan al niet meer te redden.

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Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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