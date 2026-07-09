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Netty verliest strandhuis bij felle brand in Wijk aan Zee: 'Onze droom is weg'

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 15:56

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Voor de eigenaren van zes strandhuisjes op het strand van Wijk aan Zee is een nachtmerrie werkelijkheid geworden. In de nacht van woensdag op donderdag gingen de houten huisjes verloren door een felle brand. Voor Netty is de klap extra groot. Na ruim 25 jaar is haar strandhuisje verdwenen. "Van ons huis is helemaal niets meer over, onze droom is weg."

Netty stond al meer dan 25 jaar samen met meerdere familieleden op het strand, ieder met een eigen huisje. Het was de plek waar ze ieder jaar naar uitkeek. "Onze zomerdroom valt nu compleet in duigen. We keken ernaar uit om samen met de buren leuke dagen te beleven."

Ondanks dat de brandweer het vuur snel onder controle had, waren de zes strandhuisjes niet meer te redden. Een persoon liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht. Ook een medewerker van de brandweer is uit voorzorg gecontroleerd in het ziekenhuis. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er wordt niet uitgegaan van brandstichting.

Verlies nog groter door verzekering

Alsof het verlies van het strandhuisje niet genoeg is, kreeg Netty volgens eigen zeggen direct slecht nieuws van de verzekering. "De inboedel wordt niet verzekerd. Vakantiewoningen worden niet verzekerd. Dat kregen we meteen te horen. We zijn echt sprakeloos."

Door Redactie Hart van Nederland

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