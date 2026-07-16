OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Inzamelingsacties voor gedupeerden brand Wijk aan Zee lopen storm

Brand

Vandaag, 18:23

Link gekopieerd

Nadat vorige week donderdag vijf strandhuisjes in Wijk aan Zee zijn verwoest door een grote brand, zijn verschillende inzamelingsacties gestart. Zo'n huisje is namelijk niet bepaald gratis. De gedupeerden zijn maar wat blij met de acties, want daardoor wordt een deel van die financiële zorgen weggenomen.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Beheerder van het strandpark Jeroen van Son is nog volop met de nasleep bezig. "Het is en blijft een vreselijk verhaal", laat hij weten aan Hart van Nederland. "We hadden wel dood kunnen zijn. Het had veel erger uit kunnen pakken."

Zelf zien hoe het er een week na de brand aan toe gaat op het strand van Wijk aan Zee? Kijk dan de video bovenaan.

Hulp gevraagd

Dinsdag is een 54-jarige man uit Roosendaal aangehouden op verdenking van brandstichting. De verdachte zit vast en het onderzoek loopt nog. Van Son is blij dat er iemand is aangehouden, maar zegt ook veel steun te halen uit de inzamelingsacties, waarvan sommige zeer succesvol verlopen.

Zoals die van Bas of die van Jay. Buurtgenoot Jay schrijft bij zijn actie dat de eigenaren van de huisjes in zak en as zitten: "Wat overblijft is verdriet en een financiële klap die hard aankomt. Helaas dekt de verzekering niet alle schade. Herbouw, inboedel, en alles wat verloren is gegaan kost veel meer dan wat vergoed wordt. Daarom vraag ik, als buurtgenoot, jullie hulp."

En dat snapt de beheerder. Daarom kan hij de acties bijzonder waarderen. "Het is echt heel mooi en laten we er allemaal voor zorgen dat er zo veel mogelijk binnenkomt."

Door Daniël Bom

Lees ook

Man (54) aangehouden voor brand bij strandhuisjes Wijk aan Zee
Man (54) aangehouden voor brand bij strandhuisjes Wijk aan Zee
Netty verliest strandhuis bij felle brand in Wijk aan Zee: 'Onze droom is weg'
Netty verliest strandhuis bij felle brand in Wijk aan Zee: 'Onze droom is weg'
Vijf strandhuisjes verwoest door brand bij Wijk aan Zee
Vijf strandhuisjes verwoest door brand bij Wijk aan Zee
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.