Inzamelingsacties voor gedupeerden brand Wijk aan Zee lopen storm

Nadat vorige week donderdag vijf strandhuisjes in Wijk aan Zee zijn verwoest door een grote brand, zijn verschillende inzamelingsacties gestart. Zo'n huisje is namelijk niet bepaald gratis. De gedupeerden zijn maar wat blij met de acties, want daardoor wordt een deel van die financiële zorgen weggenomen.

Beheerder van het strandpark Jeroen van Son is nog volop met de nasleep bezig. "Het is en blijft een vreselijk verhaal", laat hij weten aan Hart van Nederland. "We hadden wel dood kunnen zijn. Het had veel erger uit kunnen pakken."

Zelf zien hoe het er een week na de brand aan toe gaat op het strand van Wijk aan Zee? Kijk dan de video bovenaan.

Hulp gevraagd

Dinsdag is een 54-jarige man uit Roosendaal aangehouden op verdenking van brandstichting. D e verdachte zit vast en het onderzoek loopt nog. Van Son is blij dat er iemand is aangehouden, maar zegt ook veel steun te halen uit de inzamelingsacties, waarvan sommige zeer succesvol verlopen.

Zoals die van Bas of die van Jay. Buurtgenoot Jay schrijft bij zijn actie dat de eigenaren van de huisjes in zak en as zitten: "Wat overblijft is verdriet en een financiële klap die hard aankomt. Helaas dekt de verzekering niet alle schade. Herbouw, inboedel, en alles wat verloren is gegaan kost veel meer dan wat vergoed wordt. Daarom vraag ik, als buurtgenoot, jullie hulp."

En dat snapt de beheerder. Daarom kan hij de acties bijzonder waarderen. "Het is echt heel mooi en laten we er allemaal voor zorgen dat er zo veel mogelijk binnenkomt."