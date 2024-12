Persconferentie over explosie in portiekflat Den Haag

De gemeente Den Haag gaf om 15.15 uur een persconferentie over de explosie en brand in een portiekflat aan de Tarwekamp in de wijk Mariahoeve in Den Haag. Zeker één persoon is geborgen en drie mensen raakten gewond, meldt burgemeester Van Zanen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Volg de persconferentie hier LIVE.

De explosie veroorzaakte zware schade aan de flat. Vijf dubbele bovenwoningen stortten in, en hulpdiensten houden rekening met tot wel twintig slachtoffers. De straten rondom de Tarwekamp liggen vol brokstukken en glas, en de drukgolf heeft ruiten van auto's, woningen en winkels vernield.

Omwonenden worden opgevangen in een stadsdeelkantoor, en er is een speciaal telefoonnummer geopend voor bezorgde familieleden.