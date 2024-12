Honden teruggehaald uit instabiele portiekflat Den Haag

De speurhonden die in de zwaarbeschadigde portiekflat aan de Tarwekamp in Den Haag zochten naar slachtoffers, zijn teruggehaald omdat de panden te instabiel zijn. Volgens een woordvoerder van de brandweer moet er een nieuw plan van aanpak komen om in de ravage te zoeken naar mensen die mogelijk slachtoffer zijn geworden van de explosie en de daaropvolgende brand.

USAR, het Urban Search and Rescue-team dat gespecialiseerd is in reddingsacties na rampen, benadrukt dat zij alles op alles zetten om eventuele slachtoffers te vinden. "Wij zijn nu aan het kijken of er mogelijk nog mensen in het pand zijn. De situatie is nu gestabiliseerd door de behandelverenigingen. En we proberen nu met behulp van honden te kijken of er nog mensen levend onder de puin liggen", zei Camille Michel van USAR eerder op zaterdag tegen Hart van Nederland.

Speciaal getrainde speurhonden

De zoekactie wordt uitgevoerd met hulp van speciaal getrainde speurhonden. "We hebben gespecialiseerde mensen, dat zijn hondengeleiders. Die begeleiden de honden om zo structureel mogelijk de panden te laten verkennen. Als zij nog mensen levend onder de puin aantreffen, dan slaan zij aan, zoals dat heet. En op basis daarvan kunnen wij gerichter gaan zoeken," legt Michel uit.