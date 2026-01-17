Volg Hart van Nederland
Betrokkenen nieuwsjaarsbrand Volendam doen oproep tot vuurwerkverbod in horeca

Brand

Vandaag, 14:09 - Update: 2 uur geleden

De cafébrand in het Zwitserse Crans-Montana van afgelopen jaarwisseling is nog steeds gesprek van de dag in Volendam. Het heeft veel los gemaakt in het dorp waar 25 jaar geleden vuurwerk zorgde voor brand in café 't Hemeltje. De overlevenden worden door de Zwitserse beelden teruggeworpen in hun eigen trauma. Getroffene Maria Schilder snapt niet hoe het weer mis kon gaan. Daarom roept zij op tot een vuurwerkverbod in de horeca.

"Ik ben boos en gefrustreerd dat het weer op dezelfde manier zo fout gaat. Ze zeggen dat dit soort vuurwerk ongevaarlijk is, maar dat is niet zo", zegt Maria Schilder tegen Hart van Nederland. "Waarom moet er ook binnen vuurwerk gebruikt worden? Het kan anno 2026 toch ook anders? Waarom laten we zo'n vreselijke gebeurtenis herhalen", vraagt ze zich af. Zij raakte voor 61 procent verbrand tijdens de cafébrand in Volendam van 25 jaar geleden.

Trauma

Het nieuws uit Zwitserland zorgt dan ook voor veel emotie in Volendam. Het lijkt voor de getroffen inwoners op wat er bij hen gebeurde. "Het zijn verschrikkelijke beelden. Als je je bedenkt wat ze dan meemaken. Het is een trauma wat je de rest van je leven bij je draagt. Je hebt een leven ervoor en een leven erna."

Erik Tuijp, voorzitter van Stichting Nazorg Nieuwjaarsbrand Volendam merkt dat er meer verwijzingen zijn de afgelopen dagen naar hun trauma-instituut. "Er is best een groot aantal dat het nu moeilijk heeft. Door de beelden uit Zwitserland worden ze teruggeworpen naar de brand in Volendam. De branden lijken heel erg op elkaar. Vandaar dat het veel losmaakt in Volendam", vertelt hij aan Hart van Nederland.

Oproep

Maria Schilder voelt zich als getroffene van een eerdere horecabrand verplicht om niet stil te blijven. Daarom roept zij met haar beste vriendin Dora Kras en Erik Tuijp op tot een vuurwerkverbod in de horeca: "Ons doel is landelijk, maar ik hoop dat het balletje internationaal gaat rollen. We krijgen berichten van mensen die zien dat bij horeca in hun omgeving ook dit soort vuurwerk wordt gebruikt. Ik hoop dat ze voor zichzelf opkomen en zich hierover uitspreken."

Tegen horeca zijn ze niet wil ze benadrukken, de oproep is niet bedoeld als aanval op iemand. "Maar gezelligheid kan ook zonder vuurwerk in de horeca. Het kan tegenwoordig ook anders. Zo zag ik een horecagelegenheid waar ze glow sticks bij de champagne stoppen. Dat is een stuk veiliger", aldus Maria.

Door Redactie Hart van Nederland

