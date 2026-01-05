Nederlandse weefselbank levert donorhuid aan Zwitserland

Brandwondencentra in Zwitserland hebben bij de Nederlandse weefselinstelling ETB-BISLIFE donorhuid aangevraagd voor de behandeling van gewonden door de brand in het Zwitserse Crans-Montana tijdens de jaarwisseling. Dat meldt ETB-BISLIFE maandag.

Bert Mensink, operationeel manager van de huidafdeling van de weefselinstelling, zegt dat er na de eerste hulpvraag vanuit Zwitserland op nieuwjaarsdag al donorhuid in de weefselbank in Haarlem is ingepakt. Die avond is volgens Mensink een gespecialiseerde koerier naar Zwitserland vertrokken met 20.000 vierkante centimeter donorhuid. Maandag is het derde transport onderweg.

Verschillende Zwitserse ziekenhuizen hebben in totaal 123.000 vierkante centimeter donorhuid aangevraagd. ETB-BISLIFE zegt dat door goede samenwerking in de Nederlandse weefselketen aan die aanvraag kan worden voldaan. In die keten zitten onder andere de Nederlandse Transplantatie Stichting, Stichting Weefsel Uitname Organisatie Nederland en ETB-BISLIFE.

Er zijn naast 40 doden dus ook erg veel gewonden gevallen bij de vreselijke brand in het Zwitserse Crans-Montana: