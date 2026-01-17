Nederland helpt na brand Zwitserland: 50 haarpakketten voor slachtoffers

Nederland draagt op een bijzondere manier bij aan de hulp voor slachtoffers van de brand in een bar in Crans-Montana, waar tijdens nieuwsjaarsnacht veertig doden vielen en 116 mensen gewond raakten. De Haarstichting doneert 50 complete haarpakketten aan mensen die door de brand hun haar zijn verloren.

Het gaat om hoogwaardige pruiken met alle nodige verzorging en bescherming, aldus de Haarstichting. Volgens de Haarstichting is haarverlies door brandwonden ingrijpend. Een haarwerk kan helpen bij het herstel en het terugvinden van zelfvertrouwen. "Een haarwerk is meer dan uiterlijk, het helpt bij emotioneel herstel", laat de stichting weten.

Pakketten voor herstel

De pakketten bestaan niet alleen uit pruiken. Ook zachte hoofdmanteltjes, mutsjes, speciale verzorgingsproducten en standaarden worden meegestuurd. Dat is belangrijk, omdat de hoofdhuid na brandwonden extra gevoelig is.

De Nederlandse actie sluit aan bij een bredere golf van steun in Europa. Na de brand in Crans-Montana stromen haardonaties binnen. Kapsalons en particulieren uit onder meer Zwitserland, Frankrijk, België en Italië sturen haar op voor het maken van pruiken, meldt de Franse zender BFMTV.