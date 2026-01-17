Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nederland helpt na brand Zwitserland: 50 haarpakketten voor slachtoffers

Nederland helpt na brand Zwitserland: 50 haarpakketten voor slachtoffers

Brand

Vandaag, 14:08 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Nederland draagt op een bijzondere manier bij aan de hulp voor slachtoffers van de brand in een bar in Crans-Montana, waar tijdens nieuwsjaarsnacht veertig doden vielen en 116 mensen gewond raakten. De Haarstichting doneert 50 complete haarpakketten aan mensen die door de brand hun haar zijn verloren.

Het gaat om hoogwaardige pruiken met alle nodige verzorging en bescherming, aldus de Haarstichting. Volgens de Haarstichting is haarverlies door brandwonden ingrijpend. Een haarwerk kan helpen bij het herstel en het terugvinden van zelfvertrouwen. "Een haarwerk is meer dan uiterlijk, het helpt bij emotioneel herstel", laat de stichting weten.

Pakketten voor herstel

De pakketten bestaan niet alleen uit pruiken. Ook zachte hoofdmanteltjes, mutsjes, speciale verzorgingsproducten en standaarden worden meegestuurd. Dat is belangrijk, omdat de hoofdhuid na brandwonden extra gevoelig is.

De Nederlandse actie sluit aan bij een bredere golf van steun in Europa. Na de brand in Crans-Montana stromen haardonaties binnen. Kapsalons en particulieren uit onder meer Zwitserland, Frankrijk, België en Italië sturen haar op voor het maken van pruiken, meldt de Franse zender BFMTV.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Nederlandse weefselbank levert donorhuid aan Zwitserland
Nederlandse weefselbank levert donorhuid aan Zwitserland
Nederlandse brandwondencentra staan klaar voor slachtoffers Zwitserland
Nederlandse brandwondencentra staan klaar voor slachtoffers Zwitserland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.