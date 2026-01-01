Volg Hart van Nederland
Nederlandse brandwondencentra staan klaar voor slachtoffers Zwitserland

Zorg

Vandaag, 17:05

Nederlandse brandwondencentra bereiden zich voor om slachtoffers van de ramp in het Zwitserse skioord Crans-Montana op te vangen. Het gaat om het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Volgens een woordvoerster wordt via een Europees coördinatiepunt bekeken of er capaciteit van buiten Zwitserland nodig is. Omdat het vaak om specialistische zorg gaat, wordt bij zulke incidenten al snel hulp van andere landen ingeschakeld.

"We volgen de ontwikkelingen op de voet en hebben capaciteit beschikbaar voor opvang van slachtoffers en kunnen zo nodig opschalen, zodat we snel en effectief kunnen reageren indien slachtoffers naar Nederland moeten worden overgebracht", aldus de ziekenhuizen.

Tientallen doden

Tijdens de jaarwisseling kwamen en vermoedelijk tientallen mensen om het leven door een explosie in een bar in het Zwitserse skioord Crans-Montana. Er zijn ongeveer honderd gewonden. Een groot deel daarvan heeft ernstige verwondingen. Onder de slachtoffers zijn ook buitenlanders. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er vooralsnog geen Nederlanders bij betrokken.

Door ANP

