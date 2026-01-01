Volendam komt samen bij rampplek, 25 jaar na cafébrand 't Hemeltje

In Volendam is donderdag stilgestaan bij de brand in café 't Hemeltje van 25 jaar geleden. Bij die brand, in de nieuwjaarsnacht van 2001, kwamen veertien jonge mensen om het leven. Ruim tweehonderd mensen liepen verwondingen op.

Donderdagochtend was er in het Noord-Hollandse dorp een herdenking bij de rampplek op de dijk, gevolgd door een herdenkingsdienst in de Vincentiuskerk. Rond het middaguur werd bij een plantsoen aan de Roerstraat de Lindeboom onthuld, een herdenkingsboom als symbool van samenzijn.

In de oudejaarsnacht luidden vanaf 00.30 uur, het moment waarop de brand destijds begon, veertien minuten lang de klokken.