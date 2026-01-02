Volg Hart van Nederland
Buurt schiet Vondelkerk te hulp na brand: meerdere inzamelacties gestart

Vandaag, 13:32

Verschillende omwonenden van de Vondelkerk in Amsterdam zijn inzamelingsacties gestart na de verwoestende brand in de nieuwjaarsnacht. Op meerdere crowdfundingsites zijn in de afgelopen 36 uur doneeracties verschenen. Buurtbewoners hopen zo genoeg geld op te halen om de kerk te herstellen.

Een van de initiatieven komt van Stichting Hart voor het Vondelpark. "De Vondelkerk is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis, cultuur en identiteit van het Vondelpark en de stad. De schade en het verlies waarover momenteel in het nieuws wordt bericht, laten niemand onberoerd", schrijven zij op hun website. De donaties zijn bedoeld om bij te dragen aan initiatieven voor herstel of herbouw van de kerk.

Het ging goed mis tijdens de jaarwisseling toen in de toren van de Vondelkerk brand ontstond:

ZIEN: Toren Vondelkerk in Amsterdam stort in
0:33

ZIEN: Toren Vondelkerk in Amsterdam stort in

Ook de eigenaar van de kerk, Stadsherstel Amsterdam, is een crowdfunding begonnen. Op de website kunnen mensen een donatie doen. "Wat ons betreft zullen wij er alles aan doen om de kerk te restaureren. Helpt u ook mee?", schrijft Stadsherstel. De organisatie liet donderdag weten te gaan onderzoeken hoe groot de schade is en bekijkt daarna welke stappen mogelijk zijn.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

