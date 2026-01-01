Toren Vondelkerk in Amsterdam volledig ingestort, NL-Alert uitgestuurd

De toren van de brandende Vondelkerk in Amsterdam is volledig ingestort, ziet een verslaggever van het ANP. Eerder braken al delen van de top af. De brand in het gebouw brak na middernacht uit.

Door het vuur is een grote vonkenregen ontstaan die in de richting van de binnenstad trekt, zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland eerder.

Met een NL-Alert wordt gewaarschuwd voor de vele rook die vrijkomt door de brand. Mensen die daar last van hebben, krijgen het advies ramen en deuren te sluiten.