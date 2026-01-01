Brand in toren Vondelkerk in Amsterdam, delen top breken af

In de nieuwjaarsnacht is brand uitgebroken in de top van de Vondelkerk in Amsterdam. De kerk staat vlak bij het Vondelpark. Inmiddels is een deel van de top afgebroken.

De brand woedt hoog in de toren, wat zorgt voor een gevaarlijke situatie. De verslaggever hoorde een agent tegen hen zeggen dat er instortingsgevaar is. Agenten hebben mensen die kwamen kijken op afstand gehouden.

Door de brand is een "enorme vonkenregen" ontstaan die in oostelijke richting trekt, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland weten. Omliggende woningen worden ontruimd. Om hoeveel woningen het gaat en in welk gebied precies, weet de woordvoerder nog niet. Er waaien volgens hem in ieder geval vonken met "oud hout" richting de binnenstad.

Grote inzet van hulpdiensten

Alle straten rondom de Vondelkerk zijn afgezet. Buiten de afzettingen staan veel toeschouwers die de brand volgen. Tegen hen is gezegd dat het te gevaarlijk is om dichterbij te komen. S ommige mensen zijn erg geschrokken en emotioneel. De verslaggever zag de brandweer aanbellen bij huizen die direct om de kerk staan; meerdere mensen kwamen daarop hun woning uit.

Er zijn veel hulpdiensten aanwezig om de brand onder controle te krijgen en de omgeving veilig te houden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.

De Vondelkerk stamt uit 1872.