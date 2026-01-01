Omwonenden Vondelkerk weer naar huis na verwoestende brand

De omwonenden die door de grote brand bij de Vondelkerk in Amsterdam hun huis moesten verlaten, mogen terug. De veiligheidsregio laat weten dat de straten zijn opgeruimd en roet- en asresten zijn verwijderd. De tijdelijke opvang in de P.C. Hooftstraat, waar tientallen mensen de jaarwisseling doorbrachten, is inmiddels gesloten, meldt de gemeente.

De hevige brand brak tijdens de jaarwisseling uit en was pas donderdagochtend onder controle. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Omwonenden zeggen dat er vuurwerk in het spel was.

Geschrokken reacties

De verwoesting van de Vondelkerk leidde tot geschrokken reacties, onder meer van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, van demissionair cultuurminister Gouke Moes (BBB) en van veel Amsterdammers. De bouw van de kerk startte in 1872. Sinds 2017 had het kerkgenootschap Liberty Church het pand in gebruik. De kerkgemeenschap is zeer bedroefd.