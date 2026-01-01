Tientallen huishoudens zonder stroom door blussen brand Vondelkerk

Ongeveer negentig huishoudens rond de brandende Vondelkerk in Amsterdam zitten tijdelijk zonder elektriciteit. De stroomvoorziening is voor de zekerheid afgesloten, zodat de brandweer veilig het vuur in de kerk kan blussen. De veiligheidsregio weet nog niet hoelang de stroomonderbreking duurt.

De tijdelijk afgesloten huizen staan aan de Vondelstraat in de hoofdstad, richting de Amstelveenseweg.

Nog niet terug naar huis

Enkele tientallen mensen hebben hun huis moeten verlaten vanwege de grote brand. Zij zijn opgevangen in een gebouw aan de P.C. Hooftstraat. Volgens de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland kunnen mensen die direct naast de kerk wonen nog niet terug naar huis. Bij het blussen komt nog te veel rook vrij.

Door de wind en de grootte van het kerkgebouw heeft de brandweer moeite het vuur te bestrijden. De kerk is verloren gegaan. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het is ook nog niet duidelijk of mensen gewond zijn geraakt door de vuurzee.