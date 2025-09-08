Terug

'Overlevende (14) van fatale brand Roermond uit het ziekenhuis'

Brand

Vandaag, 16:47

De 14-jarige jongen die gewond raakte bij de woningbrand in Roermond afgelopen week, is uit het ziekenhuis. Dat meldt L1. Bij die brand, die volgens de politie is aangestoken, kwamen zijn moeder (51) en broer (16) om. De jongen overleefde het dus en kwam met zware verwondingen in het ziekenhuis terecht.

De politie onderzoekt nog steeds waarom er jerrycans in de woning aan de Plutolaan aanwezig waren. Omstanders hebben na de brand opnames gemaakt en de politie krijgt deze beelden graag in handen.

Een getuige vertelde eerder nog nog dat een buurman de moeder uit de brandende woning had gehaald:

Buren helpen bij dodelijke brand in Roermond: 'Voordeur ingeslagen, buurvrouw naar buiten gesleept'
2:13

Buren helpen bij dodelijke brand in Roermond: 'Voordeur ingeslagen, buurvrouw naar buiten gesleept'

