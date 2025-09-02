Dit weten we nu over de fatale woningbrand in Roermond

Met de twee zwaargewonde slachtoffers van de woningbrand in Roermond dinsdagochtend gaat het "niet goed", meldt een politiewoordvoerder aan het ANP. Een 16-jarige jongen overleefde de brand niet. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk, maar de politie sluit brandstichting niet uit. Dit is wat we tot nu toe weten.

Bij de brand waren een moeder en haar twee zoons (14 en 16) betrokken. Niemand anders was op dat moment in de woning aanwezig.

Klap

De brand werd rond 07.45 uur gemeld. Een buurman, die op weg naar zijn werk was, hoorde een doffe klap en zag rook uit een raam komen. Even later volgde een enorme knal op de bovenverdieping, waarna er nog meer rook vrijkwam. Hij aarzelde niet en pakte een brandblusser.

Het hele verhaal van de buurman zie je in onderstaande video:

2:13 Buren helpen bij dodelijke brand in Roermond: 'Voordeur ingeslagen, buurvrouw naar buiten gesleept'

Iemand anders had inmiddels al de voordeur ingeslagen en de moeder naar buiten gesleept. De buurman zag een van de jongens uit het raam hangen. Vervolgens sprong hij naar beneden en "lag hij op de grond", aldus de buurman.

De politie bevestigt dat de twee zwaargewonde slachtoffers, de moeder en haar 14-jarige zoon, buiten de woning zijn aangetroffen. Het overleden slachtoffer, de 16-jarige jongen, werd binnen gevonden. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het slecht met hen.

Vader

Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht. De politie meldde eerder dat zij "ernstig rekening" houdt met brandstichting. Een fotograaf van het ANP zag dat er twee jerrycans in de voortuin van de woning werden onderzocht. De politie wil daar verder niets over kwijt. Ook over de vraag of er sprake is van opzet, doet de woordvoerder geen uitspraken.

De vader van de jongens stond volgens de politie niet ingeschreven op het adres aan de Plutolaan.