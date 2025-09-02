Dode en twee gewonden bij woningbrand in Roermond

Bij een woningbrand aan de Plutolaan in Roermond is een persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond.

De brand brak rond 07.45 uur uit in een rijtjeshuis in de Limburgse stad. De vlammen sloegen aan beide kanten uit de woning. Inmiddels is het vuur onder controle. De naastgelegen woningen zijn gespaard gebleven.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat aan Hart van Nederland weten dat de twee gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk.