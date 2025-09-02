Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dode en twee gewonden bij woningbrand in Roermond

Brand

Vandaag, 09:09

Link gekopieerd

Bij een woningbrand aan de Plutolaan in Roermond is een persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond.

De brand brak rond 07.45 uur uit in een rijtjeshuis in de Limburgse stad. De vlammen sloegen aan beide kanten uit de woning. Inmiddels is het vuur onder controle. De naastgelegen woningen zijn gespaard gebleven.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat aan Hart van Nederland weten dat de twee gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk.

Lees ook

Uitslaande woningbrand Eindhoven legt treinverkeer plat
Uitslaande woningbrand Eindhoven legt treinverkeer plat

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.