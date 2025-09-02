Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Uitslaande woningbrand Eindhoven legt treinverkeer plat

Brand

Vandaag, 06:32

Link gekopieerd

Een grote uitslaande woningbrand aan de Hofstraat in Eindhoven heeft het treinverkeer in de nacht van maandag op dinsdag stilgelegd. Vliegvuur, vonken die van de brand afkomen, zorgde voor overlast voor treinen langs het spoor in het stadsdeel Tongelre.

ProRail besloot om 03.30 uur daarom het treinverkeer op het spoor tot 05.00 uur stil te leggen.

De hevigheid van de brand zorgde ervoor dat de woning instabiel werd, meldt de brandweer. Er is een kans dat delen van het dak en de rest van de woning naar beneden komen. Met drie blusvoertuigen, een hoogwerker en een waterwagen met twaalfduizend liter water heeft de brandweer weten te voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar naastgelegen woningen.

Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen bij de brand. Hoe die kon ontstaan, is nog onduidelijk.

ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.