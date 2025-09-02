Uitslaande woningbrand Eindhoven legt treinverkeer plat

Een grote uitslaande woningbrand aan de Hofstraat in Eindhoven heeft het treinverkeer in de nacht van maandag op dinsdag stilgelegd. Vliegvuur, vonken die van de brand afkomen, zorgde voor overlast voor treinen langs het spoor in het stadsdeel Tongelre.

ProRail besloot om 03.30 uur daarom het treinverkeer op het spoor tot 05.00 uur stil te leggen.

De hevigheid van de brand zorgde ervoor dat de woning instabiel werd, meldt de brandweer. Er is een kans dat delen van het dak en de rest van de woning naar beneden komen. Met drie blusvoertuigen, een hoogwerker en een waterwagen met twaalfduizend liter water heeft de brandweer weten te voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar naastgelegen woningen.

Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen bij de brand. Hoe die kon ontstaan, is nog onduidelijk.

