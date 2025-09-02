Terug

Buren helpen bij fatale brand Roermond: 'Voordeur ingeslagen, buurvrouw naar buiten gesleept'

Brand

Vandaag, 12:20

Omwonenden hebben geprobeerd in te grijpen bij de dodelijke brand in Roermond. De vrouw des huizes en een van haar zoons konden mede dankzij hulp van hun buren ontkomen, maar de 16-jarige bewoner van het pand kwam om het leven. Dat laat een buurman weten aan een correspondent van Hart van Nederland.

De buurman was op weg naar werk, toen de brand uitbrak. "Ik was mijn tas in de auto aan het zetten. Toen ik een doffe klap hoorde, draaide ik me om. Ik zag rook uit een raam komen. Voor ik het besefte was er nog een enorme knal op de bovenverdieping, met heel veel rookontwikkeling en glas."

"Ik zag een van de jongens uit het raam hangen", vertelt de man. "Ik ben een brandblusser gaan halen en heb geprobeerd een raam in te slaan om binnen te komen. Dat lukte niet. Ik heb een andere buurman gevraagd of hij iets zwaars had en ben zelf een koevoet gaan halen. Toen ik terugkwam had de buurman de voordeur al ingeslagen en de buurvrouw naar buiten gesleept. De jongen is uit het raam gesprongen en lag beneden op de grond."

Mogelijk brandstichting

De moeder en haar 14-jarige zoon zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar de politie houdt "ernstig rekening met brandstichting".

